Система ПВО ликвидировала дрон ВСУ над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, обошлось без повреждений и пострадавших. Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО.

Ранее один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на предприятия в Воронежской области. Мужчина получил осколочное ранение в руку. При этом на другом предприятии, по которому тоже ударили дроны, пострадавших и разрушений не было.

