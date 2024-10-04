Семь человек пострадали в Белгородской области при атаке украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Шепот Шебекино"

Семь мирных жителей получили травмы при атаке украинских беспилотников на село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале.

По информации Гладкова, одна женщина получила минно-взрывную травму и различные осколочные ранения. Она доставляется в областную больницу. Вторую пострадавшую с осколочным ранением ноги врачи везут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Трое получили медпомощь на месте и от госпитализации отказались, еще двое самостоятельно добрались в Шебекинскую ЦРБ и после оказания помощи продолжат лечиться амбулаторно.

Помимо этого, в результате атаки украинских БПЛА повреждены хозпостройка и автомобили. На местах работают оперативные службы, уточнил губернатор.

Ранее местная жительница получила резаную рану стопы из-за атаки украинского беспилотника на Белгородскую область. От госпитализации она отказалась, медпомощь врачи ей оказали на месте. Кроме того, в трех частных домах были выбиты стекла, посечены кровли, фасады и заборы. Повреждения получил и легковой автомобиль.