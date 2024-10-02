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02 октября, 17:49

Происшествия

Один человек погиб в результате обстрела села Ясные Зори Белгородской области

Фото: 123RF/savmaster

Один человек погиб, еще 13 пострадали в результате обстрела села Ясные Зори Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, в результате обстрела повреждения получило сельхозпредприятие.

"11 из них (пострадавших. – Прим. ред.) доставляются в больницы Белгорода. В областную клиническую больницу в тяжелом состоянии транспортируют двоих пострадавших: у одного мужчины слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго – слепые осколочные ранения шеи и предплечья", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что 9 пострадавших с различными осколочными ранениями доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, еще двое раненых находятся в Октябрьской районной больнице.

По словам губернатора, информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее Гладков сообщал, что поселок Октябрьский подвергся атаке украинских беспилотников. В результате погиб один из бойцов самообороны. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, во время воздушной атаки ранения получил местный житель.

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