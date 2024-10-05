Один человек ранен в результате атаки украинских БПЛА на Воронежскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на предприятия в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. По уточненным данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку", – сообщил он.

Губернатор уточнил, что на территории одного этажа в здании того же предприятия возникло возгорание, на месте работают экстренные службы.

Гусев также заявил, что на другом предприятии, которое атаковали беспилотники, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее этой ночью губернатор сообщал, что несколько беспилотников ВСУ были сбиты и подавлены силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью.

Прошлой ночью при атаке ВСУ один из дронов упал на территорию нефтебазы в Воронежской области, где началось возгорание пустой цистерны. Пожар оперативно потушили.

