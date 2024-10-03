В Курске не обнаружили повреждений после падения обломков сбитых целей

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Курском несколько воздушных целей, в результате чего на нескольких улицах в Железнодорожном округе было зафиксировано падение обломков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Последствия на земле еще уточняются, однако значительных повреждений зданий и сооружений не обнаружено, утонили в администрации.

В данный момент специалисты ведут обследование мест происшествия. Комиссии округов проверят все поврежденные домовладения и составят акты обследования поврежденного имущества.

В ночь на 3 октября российские средства ПВО уничтожили 14 БПЛА над территорией Курской области. При этом еще 73 дрона перехватили над территорией Белгородской области, 25 беспилотников – над Воронежской и один дрон российские силы ликвидировали над Брянской областью.

Однако при атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, система ПВО сработала над городом Старый Оскол. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

