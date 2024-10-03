113 украинских БПЛА уничтожили над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, 73 дрона перехватили над территорией Белгородской области, 25 беспилотников – над Воронежской областью, 14 БПЛА – над территорией Курской области. Еще один дрон российские силы ликвидировали над Брянской областью.

В ночь на 3 октября стало известно, что женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, система ПВО сработала над городом Старый Оскол. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

В трех частных домовладениях из-за атаки были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, кроме того, был поврежден легковой автомобиль.

До этого Гладков заявлял, что поселок Октябрьский подвергся атаке украинских беспилотников. В результате погиб один из бойцов самообороны. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, во время воздушной атаки ранения получил местный житель.