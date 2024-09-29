29 сентября, 04:49Происшествия
Падающий беспилотник попал в жилой комплекс в Воронеже
Фото: телеграм-канал Mash
Несколько подавленных и сбитых украинских беспилотников упало в Воронеже и его пригороде. Один из них попал в жилой комплекс на Московском проспекте, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Из-за падения БПЛА произошло возгорание, которое на данный момент уже локализовано. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.
Еще один пожар зафиксирован в жилой застройке в левобережной части Воронежа. Оперативные службы уже находятся на месте проишествия.
Кроме того, еще несколько сбитых дронов загорелись на земле на окраинах города и за его пределами. Предварительно, была повреждена крыша одного дома.
Гусев напомнил местным жителям, что в случае обнаружения БПЛА или его обломков не стоит подходить к нему или прикасаться. Лучше всего сообщить о находке по телефону 112.
Этой ночью украинские беспилотники также атаковали Краснодарский край. При падении вражеский дрон врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего рядом дома были выбиты окна и двери. Кроме того, осколками повредило автомобиль.
В результате произошедшего никто не пострадал. Проживающей в доме семье помогли временно переехать к родственникам.
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