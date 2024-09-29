Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

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Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО вечером 28 сентября над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В ночь на 28 сентября дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

Ранее женщина и ребенок пострадали в поселке Дубовое Белгородского района при ударе украинского дрона по квартире многоэтажного дома. Раненую девочку 8 лет доставили в детскую областную клиническую больницу.