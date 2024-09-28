28 сентября, 07:38Происшествия
Средства ПВО сбили ночью пять украинских БПЛА над регионами России
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ в ночь на 28 сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.
Пять вражеских дронов были сбиты над Белгородской областью, еще один БПЛА – над Курской областью. Этими беспилотниками ВСУ пытались совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, добавили в ведомстве.
Ранее женщина и ребенок получили ранения в поселке Дубовое Белгородского района при ударе украинского дрона по квартире многоэтажного дома. Пострадавшую девочку 8 лет доставили в детскую областную клиническую больницу.
Еще одна атака украинского БПЛА произошла до этого в Энергодаре Запорожской области. Здесь дрон ВСУ также нанес удар по жилому дому. В результате этого произошел пожар.
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