Силы ПВО уничтожили ночью 9 беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в ночь на 27 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, шесть дронов ВСУ уничтожили над Ростовской областью, оставшиеся три БПЛА – над Белгородской областью.

В Ростовской области в результате падения обломков в поле загорелась трава. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и потушили возгорание.

При воздушной атаке в регионе никто не пострадал. Разрушения инфраструктуры также не зафиксированы.