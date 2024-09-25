Украинский дрон атаковал жилой дом в Энергодаре

Фото: телеграм-канал "Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара"

Дрон украинских войск нанес удар по жилому дому в Энергодаре Запорожской области. В результате этого произошел пожар, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем телеграм-канале.

"Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации последствий вражеского удара. Пострадавших, к счастью, нет", – отметил он.

Как подчеркнул глава города, нанесенный ущерб выясняется. На месте происшествия задействованы оперативные группы.

20 сентября украинские военнослужащие атаковали Энергодар с помощью дронов, в связи с чем возникла угроза безопасности Запорожской АЭС. В результате атаки украинского БПЛА был поврежден трансформатор на подстанции "Заря". Она помогает в обеспечении питания объектов инфраструктуры ЗАЭС.

В этот же день ВСУ нанесли удар с помощью дронов по гражданской инфраструктуре Энергодара, расположенной рядом с Запорожской АЭС. Один из дронов, летевших на город, удалось сбить в воздухе, а другой ударил по инфраструктуре на проспекте Строителей. В результате случившегося никто не пострадал.

