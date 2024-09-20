20 сентября, 19:49Происшествия
ВСУ повторно атаковали Энергодар
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Украинские военнослужащие вновь атаковали Энергодар с помощью дронов, в связи с чем возникла угроза безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
В результате атаки украинского БПЛА был поврежден трансформатор на подстанции "Заря", расположенный рядом с ЗАЭС. Данная подстанция, как объяснили в пресс-службе, помогает в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции.
Сейчас, как сказано в сообщении, сотрудники Запорожской АЭС приняли меры для обеспечения безопасной эксплуатации станции и ввели резервную схему подпитки объектов инфраструктуры ЗАЭС.
"Все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", – уточнили представители станции.
20 сентября ВСУ также нанесли удар с помощью дронов по гражданской инфраструктуре Энергодара, расположенной рядом с Запорожской АЭС. Один из дронов, летевших на город, удалось сбить в воздухе, а другой – ударил по инфраструктуре на проспекте Строителей. В результате случившегося никто не пострадал.
До этого массовая атака беспилотников по Энергодару произошла 18 сентября. При этом на территории станции прилетов не зафиксировали.
Возгорание произошло на объекте охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ