ВСУ повторно атаковали Энергодар

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Украинские военнослужащие вновь атаковали Энергодар с помощью дронов, в связи с чем возникла угроза безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

В результате атаки украинского БПЛА был поврежден трансформатор на подстанции "Заря", расположенный рядом с ЗАЭС. Данная подстанция, как объяснили в пресс-службе, помогает в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции.

Сейчас, как сказано в сообщении, сотрудники Запорожской АЭС приняли меры для обеспечения безопасной эксплуатации станции и ввели резервную схему подпитки объектов инфраструктуры ЗАЭС.

"Все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", – уточнили представители станции.

20 сентября ВСУ также нанесли удар с помощью дронов по гражданской инфраструктуре Энергодара, расположенной рядом с Запорожской АЭС. Один из дронов, летевших на город, удалось сбить в воздухе, а другой – ударил по инфраструктуре на проспекте Строителей. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого массовая атака беспилотников по Энергодару произошла 18 сентября. При этом на территории станции прилетов не зафиксировали.

