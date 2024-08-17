Директор Запорожской АЭС заявил о нормальной радиационной обстановке после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Запорожская АЭС - Росатом"

Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС после атаки украинского дрона находится в норме, нарушения условий безопасной эксплуатации станции нет. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук, слова которого приводятся в телеграм-канале телеканала "Звезда".

"Сегодняшним действием была совершена очередная попытка теракта, очередная угроза физической безопасности как персоналу, так и ядерной безопасности Запорожской АЭС... На данный момент нарушений условий безопасной эксплуатации на Запорожской АЭС не зафиксировано, персонал работает в штатном режиме", – отметил он.

Как уточнила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, украинский дрон сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков.

Украинский дрон сбросил снаряд на дорогу, которая проходит вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, утром 17 августа. В результате обошлось без пострадавших. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.

Между тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар. Он отметил, что использование беспилотников около Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ее окрестностей является неприемлемым и противоречит основам безопасности.

