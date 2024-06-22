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Жительница Энергодара пострадала в результате атаки дронов ВСУ, два из которых взорвались в жилой застройке, заявил глава города Эдуард Сеновоз в своем телеграм-канале.

"За последний час зафиксировано 3 прилета БПЛА. Один был посажен возле подстанции "Радуга", которая вчера подвергалась уже атаке", – написал Сеновоз.

В данный момент пострадавшей оказывают медицинскую помощь. Глава города также призвал жителей покинуть открытые пространства и не выходить из дома из-за продолжающейся угрозы атак.

Вечером 21 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", в результате чего был поврежден трансформатор. Из-за этого основная часть города осталась без света и воды.

Представители ЗАЭС сообщили, что инфраструктурные объекты станции оказались обесточены в результате атаки по подстанции "Радуга". Однако, по их информации, меры по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме.