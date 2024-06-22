Работа инфраструктурных объектов ЗАЭС нарушена после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Запорожская АЭС - Росатом"

Инфраструктурные объекты Запорожской АЭС оказались обесточены в результате атаки украинских военных по подстанции "Радуга". Об этом сказано в телеграм-канала станции.

"Повреждение подстанции нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", – сказано в сообщении.

Как уточнили представители станции, меры по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ бьют по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодару из городов Никополь и Марганец, которые находятся напротив, за Днепром.

По его словам, ВСУ наносят удары целенаправленно, понимая, что станции обеспечивают электроэнергией мирных жителей, а не военные объекты. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси добавлял, что ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой.

