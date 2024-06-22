Рогов: удары по Энергодару ВСУ наносятся из Никополя и Марганца

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Украинские войска бьют по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодару из городов Никополь и Марганец, которые находятся напротив, за Днепром. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Беспилотники летят из Никополя правого берега Днепра. Артиллерия бьет из Никополя, Марганца, сел Марьевка, Ильинка, а также Добрая Надежда", – цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, ВСУ наносят удары целенаправленно, понимая, что станции обеспечивают электроэнергией мирных жителей, а не военные объекты. Он отметил, что украинские войска пытаются помешать созданию нормальной мирной жизни в Запорожской области.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой. Он отметил, что на протяжении долгого времени не фиксировались новые атаки беспилотников на станцию, но ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту.

До этого он заявлял, что МАГАТЭ не может назвать виновных в ударах по Запорожской АЭС, так как не имеет достаточно информации для определения атакующей стороны.

