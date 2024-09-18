Энергодар возле ЗАЭС подвергся массовой атаке дронов ВСУ

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Город Энергодар возле Запорожской АЭС подвергся массовой атаке беспилотников, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

По ее словам, на территории станции прилетов не было, однако опасность применения вражеских БПЛА по Энергодару сохраняется.

Международное агентство по атомной энергии рекомендовало не запускать реакторы Запорожской АЭС, пока конфликт угрожает ядерной безопасности станции. На территории после очередной атаки ВСУ были найдены взрывоопасные иностранные боеприпасы.

Украина создает прямую угрозу для Запорожской и Курской атомных электростанций, сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России в Вене Роман Устинов.

