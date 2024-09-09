МАГАТЭ рекомендовало не запускать реакторы ЗАЭС, пока есть угроза безопасности

Фото: ТАСС/AP/Eugene Hoshiko

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рекомендовало не запускать реакторы Запорожской АЭС, пока конфликт угрожает ядерной безопасности станции. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, соответствующее сообщение размещено на сайте МАГАТЭ.

Гросси напомнил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной. Риски ядерной аварии растут на фоне регулярных взрывов, обстрелов, атак беспилотников и постоянных перебоев с подачей электричества за пределами станции, сказал он.

Также гендиректор МАГАТЭ напомнил о пожаре, который вспыхнул в одной из градирен станции 11 августа. По его утверждению, объект, вероятно, придется снести. Градирни не требуются для охлаждения АЭС, так как все шесть реакторов находятся в холодном останове.

В настоящее время ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью Запорожской АЭС остается крайне сложной. По заявлениям российских саперов, там были найдены взрывоопасные иностранные боеприпасы, обнаруженные рядом с Запорожской станцией после очередных атак украинских войск.

