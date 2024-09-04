Глава МАГАТЭ заявил, что инциденты на ЗАЭС пока не привели к радиологической аварии

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Инциденты на Запорожской АЭС, включая пожар на градирне и "предполагаемые" удары дронов, пока не привели к радиологической катастрофе, но они вполне могут создать риски для сотрудников станции и международного сообщества. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в докладе организации по поводу ситуации на ЗАЭС, передает ТАСС.

По его словам, риски увеличиваются по мере продолжения конфликта. Он охарактеризовал ситуацию, которая складывается последние два года на станции, как шаткую и нестабильную.

"Все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично", – сказано в докладе Гросси.

Глава МАГАТЭ также пообещал продолжить открыто делиться информацией и оценками МАГАТЭ с международным сообществом, странами-членами и общественностью. Кроме того, он сообщил, что к текущему моменту выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, которые были бы выше нормы, не было зафиксировано на станции.

В начале августа ВСУ нанесли два удара по одной из двух градирен, которые находятся на ЗАЭС. Из-за этого произошел пожар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал атаку выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.

Сотрудники МАГАТЭ подтвердили, что Россия не имеет отношения к этому инциденту, а Украина, в свою очередь, отключила резервную высоковольтную линию Запорожской АЭС. Точные причины инцидента неизвестны. Нужды станции удовлетворялись за счет работы основной линии "Днепровская".

