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Резервная высоковольтная линия Запорожской АЭС была отключена украинской стороной. При этом точные причины произошедшего остаются неизвестными, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Нужды АЭС удовлетворяются за счет работы основной линии "Днепровская". К настоящему моменту на ЗАЭС не было зарегистрировано нарушений пределов и условий безопасности.

О выключении высоковольтной линии энергоснабжения "Ферросплавной-1" стало известно утром 23 августа. После этого на станции напомнили, что в настоящий период все блоки АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Специалисты продолжают обслуживать оборудование в соответствии со всеми необходимыми регламентами.

В начале августа украинские войска нанесли два удара по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС. В результате произошел пожар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал данную атаку выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.

В свою очередь, сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили тот факт, что российская сторона не причастна к пожару на градирне Запорожской АЭС.