Высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" отключилась на ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" отключилась действием автоматики на Запорожской АЭС 23 августа, передает станция в своем телеграм-канале.

По данным АЭС, никаких нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, персонал готов к реагированию. Собственные нужды ЗАЭС при этом запитаны от линии "Днепровская".

На станции напомнили, что сейчас все блоки АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Специалисты обслуживают оборудование в соответствии со всеми необходимыми регламентами.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", – говорится в сообщении.

В начале августа украинские войска нанесли два удара по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС. В результате произошел пожар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал данную атаку выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.

Позже на станции заявили о необходимости оценки влияния пожара на целостность пострадавшей градирни и ее возможном демонтаже.

В свою очередь, сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили тот факт, что российская сторона не причастна к пожару на градирне Запорожской АЭС.