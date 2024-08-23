23 августа, 07:31Регионы
Высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" отключилась на ЗАЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" отключилась действием автоматики на Запорожской АЭС 23 августа, передает станция в своем телеграм-канале.
По данным АЭС, никаких нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, персонал готов к реагированию. Собственные нужды ЗАЭС при этом запитаны от линии "Днепровская".
На станции напомнили, что сейчас все блоки АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Специалисты обслуживают оборудование в соответствии со всеми необходимыми регламентами.
"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", – говорится в сообщении.
В начале августа украинские войска нанесли два удара по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС. В результате произошел пожар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал данную атаку выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.
Позже на станции заявили о необходимости оценки влияния пожара на целостность пострадавшей градирни и ее возможном демонтаже.
В свою очередь, сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили тот факт, что российская сторона не причастна к пожару на градирне Запорожской АЭС.
Глава "Росатома" назвал ночную атаку на ЗАЭС выходом на новый уровень атомной агрессии