МАГАТЭ: на ЗАЭС заявили о возможном демонтаже градирни

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Запорожская АЭС сообщила экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о необходимости оценки влияния пожара на целостность пострадавшей градирни и ее возможном демонтаже. Об этом говорится на сайте организации.

Специалисты МАГАТЭ запросили доступ ко второй из двух градирен на АЭС для того, чтобы провести осмотр конструкции и выявить материалы и спецификации, которые могли присутствовать в градирне 1 до пожара. Однако во время осмотра команда агентства была оперативно сопровождена обратно в безопасное место из-за сигнала воздушной тревоги.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, для сотрудников организации важно получить доступ к уровню распределения водяных форсунок. Он добавил, что специалисты продолжат запрашивать разрешение на их осмотр.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что 11 августа в 20:20 и в 20:32 по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС, было нанесено два удара с помощью украинских ударных БПЛА, в результате чего произошел пожар. Через некоторое время возгорание потушили.

Лихачев назвал данную атаку ВСУ выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.