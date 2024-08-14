МАГАТЭ: на ЗАЭС заявили о возможном демонтаже градирни

14 августа, 04:10Политика
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Запорожская АЭС сообщила экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о необходимости оценки влияния пожара на целостность пострадавшей градирни и ее возможном демонтаже. Об этом говорится на сайте организации.
Специалисты МАГАТЭ запросили доступ ко второй из двух градирен на АЭС для того, чтобы провести осмотр конструкции и выявить материалы и спецификации, которые могли присутствовать в градирне 1 до пожара. Однако во время осмотра команда агентства была оперативно сопровождена обратно в безопасное место из-за сигнала воздушной тревоги.
По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, для сотрудников организации важно получить доступ к уровню распределения водяных форсунок. Он добавил, что специалисты продолжат запрашивать разрешение на их осмотр.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что 11 августа в 20:20 и в 20:32 по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС, было нанесено два удара с помощью украинских ударных БПЛА, в результате чего произошел пожар. Через некоторое время возгорание потушили.
Лихачев назвал данную атаку ВСУ выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.
Радиационный фон вокруг ЗАЭС и Энергодара в норме после обстрела со стороны ВСУ