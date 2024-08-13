Специалисты МАГАТЭ не смогли определить причины пожара на градирне ЗАЭС

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не могут определить причины пожара на башне градирни Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление организации.

Эксперты агентства также не обнаружили остатков покрышек или дронов во время осмотра поврежденной башни. Специалисты продолжат анализировать имеющуюся информацию.

Вместе с тем, согласно заявлению МАГАТЭ, пожар на башне градирни не повлиял на ядерную безопасность ЗАЭС, поскольку башня не находится в эксплуатации. Эксперты также не выявили повышенных уровней радиации.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что 11 августа в 20:20 и в 20:32 по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС, было нанесено два удара с помощью украинских ударных БПЛА, в результате чего произошел пожар. Через некоторое время возгорание потушили.

Лихачев назвал данную атаку ВСУ выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.