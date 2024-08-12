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Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским пытается убедить Запад в том, что Россия наносит удары по ЗАЭС. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, передает РИА Новости.

По словам журналиста, западную общественность пытаются убедить в том, что Россия бомбит ядерный объект, который она контролирует, в то время как могла бы "уничтожить те, которые ей неподконтрольны".

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее назвал атаку со стороны ВСУ на Запорожскую АЭС выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов. Он подчеркивал, что подобных ударов, как с ЗАЭС, еще не было никогда.

По его словам, 11 августа по одной из двух градирен на станции было нанесено два удара с помощью украинских ударных дронов. В результате произошел пожар, сотрудникам МЧС удалось его потушить. Глава "Росатома" указал на то, что разница в ударах свидетельствует о желании Киева атаковать не только станцию, но и самих пожарных.

В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркивал, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет, а радиационный фон в норме. При этом градирня ЗАЭС была серьезно повреждена после атаки ВСУ.