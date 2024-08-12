Градирня Запорожской АЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри

Фото: телеграм-канал "Чат Запорожской АЭС. Росатом"

Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после атак со стороны украинских беспилотников. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Она также уточнила, что угрозы обрушения пока нет, а сроки восстановления градирни будут зависеть от ущерба, который был нанесен в результате украинской атаки. Однако Яшина подчеркнула, что произошедший после удара ВСУ пожар не сказался на работе станции, так как градирни не были задействованы в охлаждении.

"Но с точки зрения целостности станции и принципов ядерной безопасности, о которых постоянно говорит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пожар на градирне – это прямое нарушение целостности станции", – подчеркнула директор по коммуникациям ЗАЭС.

При этом, как утверждает Яшина, украинские военные за прошедшую ночь не пытались вновь атаковать станцию и ее город – спутник Энергодар.

Вечером 11 августа ВСУ нанесли удар по Энергодару, в результате чего на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Для ликвидации огня были привлечены сотрудники МЧС, которым спустя время удалось локализовать пожар.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий добавил, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет, а радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара в норме. Однако, как уточнил "Росатом", градирня ЗАЭС была серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ. Специалисты начнут производить оценку угрозы обрушения конструкции, как только позволит обстановка.

