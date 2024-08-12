Градирня ЗАЭС серьезно повреждена после прямых ударов беспилотников ВСУ

Фото: телеграм-канал Mash

Градирня Запорожской АЭС была серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщила госкорпорация "Росатом", передает РИА Новости.

"В результате атаки вооруженных сил Украины серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС", – указано в сообщении.

Градирня – специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Подобные устройства большой производительности применяются для охлаждения теплообменных аппаратов, в том числе на АЭС.

В "Росатоме" сообщили, что возникший после ударов пожар был потушен к 23:30 11 августа силами МЧС, однако внутренние конструкции градирни получили серьезный ущерб. Специалисты будут производить оценку угрозы обрушения конструкции, как только позволит обстановка.

Госкорпорация подчеркивает, что удар ВСУ был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, данную атаку можно характеризовать как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей.

Возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло вечером 11 августа в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ. Для ликвидации очагов пожара были привлечены сотрудники МЧС, которые спустя некоторое время локализовали возгорание.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет, а радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара в норме.