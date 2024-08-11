Захарова: Киев принялся за ядерный террор континента

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Киев под руководством западных стран погубил собственную страну, подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность и теперь принялся за ядерный террор континента. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Таким образом она прокомментировала обстрел со стороны ВСУ Запорожской АЭС, после которого произошло возгорание на объекте охладительных систем станции.

"Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента", – написала она.

Захарова также подвергла критике главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси и всю структуру в целом.

"Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", – задалась вопросом она.

Возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло в результате обстрела вечером 11 августа Энергодара со стороны ВСУ. Возгорание не сказалось на работе станции, она проходит в штатном режиме.