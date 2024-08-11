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11 августа, 23:17

Происшествия

Возгорание на объекте ЗАЭС не сказалось на работе станции

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Возгорание на объекте ЗАЭС никак не сказалось на работе станции, она проходит в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

"На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии холодный останов", – указано в сообщении.

Там также подчеркнули, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС зафиксировано не было.

При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила ТАСС, что инфраструктура ЗАЭС впервые за все время обстрелов и атак со стороны ВСУ получила настолько серьезные повреждения.

Возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло в результате обстрела вечером 11 августа Энергодара со стороны ВСУ. Очаги возгорания ликвидируют сотрудники МЧС.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет, а радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме.

До этого Владимир Путин назвал ошибкой отсутствие реакции со стороны западных стран на продолжающиеся удары со стороны Киева по Запорожской АЭС.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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