12 июля, 16:55Политика
Путин назвал ошибкой отсутствие реакции Запада на удары ВСУ по ЗАЭС
Фото: пресс-служба УНМ ДНР
Владимир Путин назвал ошибкой отсутствие реакции со стороны Запада на продолжающиеся удары Киева по Запорожской АЭС, передает РИА Новости.
"Об этом еще вспомним и поговорим не один раз", – добавил он на встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким.
Президент РФ также подчеркнул, что нанесение ударов по ЗАЭС требует особого внимания РФ. В связи с этим он выразил уверенность в том, что безопасность Донбасса и Новороссии будет обеспечена.
"Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких", – подытожил российский лидер.
3 июля украинские военные нанесли три удара дронами-камикадзе по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Раненых доставили в медико-санитарную часть Энергодара.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить удары БПЛА. По его словам, повторяющиеся нападения представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни граждан.
При этом Генассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой от РФ требуется вывести войска с территории ЗАЭС и передать ее под контроль Киева.
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