Путин назвал ошибкой отсутствие реакции Запада на удары ВСУ по ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Владимир Путин назвал ошибкой отсутствие реакции со стороны Запада на продолжающиеся удары Киева по Запорожской АЭС, передает РИА Новости.

"Об этом еще вспомним и поговорим не один раз", – добавил он на встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким.

Президент РФ также подчеркнул, что нанесение ударов по ЗАЭС требует особого внимания РФ. В связи с этим он выразил уверенность в том, что безопасность Донбасса и Новороссии будет обеспечена.

"Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких", – подытожил российский лидер.

3 июля украинские военные нанесли три удара дронами-камикадзе по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Раненых доставили в медико-санитарную часть Энергодара.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить удары БПЛА. По его словам, повторяющиеся нападения представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни граждан.

При этом Генассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой от РФ требуется вывести войска с территории ЗАЭС и передать ее под контроль Киева.

