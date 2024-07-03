Представитель ЗАЭС назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом

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Удар украинской армии по подстанции "Радуга" в Энергодаре – это теракт и попытка оказать психологическое и эмоциональное воздействие на население города. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

Она отметила, что в последнее время атаки носят системный характер. Удары наносятся по ключевым объектам жизнеобеспечения Энергодара. Подстанция "Радуга" является одним из основных узлов энергоснабжения, подчеркнула Яшина.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 3 июля атаковали дронами-камикадзе квадрокоптерного типа подстанцию "Радуга". Всего было нанесено три удара. В результате атаки восемь человек получили травмы, их доставили в медико-санитарную часть Энергодара.

Кроме того, из-за ударов украинской армии была нарушена штатная схема энергоснабжения города и нормальное функционирование объектов станции. Большая часть Энергодара лишилась света и воды.