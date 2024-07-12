ГА ООН приняла резолюцию с требованием к РФ вывести войска с ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Генассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой от РФ требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюция была принята 99 голосами за, 9 стран (Россия, Белоруссия, Бурунди, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея) проголосовали против, а 60 стран, среди которых Алжир, Армения, Вьетнам, Китай, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Таджикистан, воздержались.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что принятая резолюция является политизированной и заявил, что она не окажет никакого эффекта.

"К сожалению, это может только приободрить партию войны в Европе, в Штатах и, конечно, на Украине, и они попытаются сделать вид, что это своего рода поддержка международным сообществом их усилий по удержанию режима (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского на плаву путем мобилизации большого количества украинцев, которые абсолютно не желают воевать", – сказал он.

Данная резолюция также не осуждает действия украинских сил, которые периодически атакую станцию с помощью беспилотников. В документе содержится призыв к обеим сторонам конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

3 июля ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Раненых доставили в медико-санитарную часть Энергодара. После атаки существенная часть города осталась без света и воды. Также возникла угроза для жизнеобеспечения Энергодара.

В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить удары БПЛА. По его словам, повторяющиеся нападения представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни граждан.