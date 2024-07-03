Глава МАГАТЭ призвал прекратить атаки БПЛА после удара по подстанции ЗАЭС

Фото: ТАСС/AP/Hiro Komae

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки БПЛА после удара по подстанции "Радуга" Запорожской АЭС. Об этом агентство сообщило в соцсети Х.

МАГАТЭ проинформировано об атаке дронов по подстанции. Гросси сказал, что повторяющие нападения представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей.

В свою очередь, директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил ТАСС, что сроки и объемы восстановительных работ на подстанции будут известны после уточнения повреждений. С его слов, специалисты уже определяют степень повреждения объекта.

Украинская армия 3 июля атаковала дронами-камикадзе подстанцию "Радуга". Всего было нанесено три удара. В результате атаки восемь человек получили травмы, их доставили в медико-санитарную часть Энергодара.

Значительная часть Энергодара осталась без света и воды. На территории города возникла угроза для жизнеобеспечения населенного пункта. Горожан призвали ограничить использование бытовых приборов.

Между тем директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом и попыткой оказать психологическое воздействие на население.