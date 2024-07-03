Мэр Энергодара сообщил об отключении света и воды в городе после атаки ВСУ на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Значительная часть Энергодара осталась без света и воды в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию Запорожской АЭС "Радуга", рассказал в своем телеграм-канале мэр города Эдуард Сеновоз.

Глава города подчеркнул, что на территории Энергодара возникла существенная угроза для жизнеобеспечения города.

Кроме того, Сеновоз уточнил, что в результате удара ВСУ есть пострадавшие. Он отметил, что всем им была оперативно оказана медицинская помощь.

Градоначальник также обратился к населению Энергодара с призывом ограничить использование бытовых электроприборов.

Вооруженные силы Украины атаковали подстанцию утром 3 июля, использовав для этого дроны-камикадзе квадрокоптерного типа. В общей сложности они нанесли по ней три удара. Обстрел со стороны украинской армии нарушил штатную схему энергоснабжения города и нормальное функционирование объектов АЭС.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, комментируя ситуацию, заявила, что удар ВСУ по подстанции является терактом и представляет собой попытку оказать психологическое и эмоциональное воздействие на жителей города.

