Полянский показал ГА ООН обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на сессии Генассамблеи показал обломки украинского дрона, атаковавшего Запорожскую АЭС, сообщает News.ru.

Он обратил внимание, что Киев нарушает один из семи принципов обеспечения ядерной безопасности, которые сформулировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Речь идет о принципе недопустимости атак на станцию.

"Украина регулярно его нарушает, в чем имеют возможность убедиться находящиеся на ЗАЭС с согласия российской стороны эксперты Агентства", – заявил Полянский.

По его словам, сейчас в Генассамблее "протаскивается" проект резолюции под названием "Ядерная и физическая ядерная безопасность объектов на Украине, включая Запорожскую АЭС", и за этим просматривается задача продвинуть лживую западную точку зрения об источнике угроз для ядерных объектов на Украине.

Если бы Киев на самом деле хотел обеспечить ядерную и физическую безопасность Запорожской АЭС, он бы не совершал систематические и безрассудные атаки на станцию, ее инфраструктуру и город Энергодар, подчеркнул первый зампред РФ при ООН.

Генассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой от РФ требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева. Резолюция была принята 99 голосами за, 9 стран (Россия, Белоруссия, Бурунди, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея) проголосовали против, а 60 стран, среди которых Алжир, Армения, Вьетнам, Китай, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Таджикистан, воздержались.

Полянский отметил, что принятая резолюция является политизированной, и заявил, что она не окажет никакого эффекта.

Данная резолюция также не осуждает действия украинских сил, которые периодически атакуют станцию с помощью беспилотников. В документе содержится призыв к обеим сторонам конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

3 июля ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Раненых доставили в медико-санитарную часть Энергодара.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить удары БПЛА. По его словам, повторяющиеся нападения представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни граждан.