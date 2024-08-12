На градирне ЗАЭС, которую атаковали украинские БПЛА, предстоит провести капремонт

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

На градирне Запорожской АЭС, которую атаковали украинские БПЛА, предстоит провести капитальный ремонт с восстановлением пароуловителей, сообщил директор станции Юрий Черничук, которого цитирует РИА Новости.

Он пояснил, что башня градирни находится в резерве с 2022 года, она нужна для введения в работу станции на полную мощность.

По словам Черничука, скорость и масштаб пожара на ЗАЭС говорят о том, что атаковавший градирню украинский дрон нес горючую жидкость. По предварительным данным, несущие конструкции сооружения не повреждены, при этом необходима оценка по возможности дальнейшей эксплуатации. В то же время сепарационные пластиковые устройства полностью выгорели.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал атаку со стороны ВСУ на Запорожскую АЭС выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов. Лихачев напомнил, что на Курскую АЭС прилетали ранее обломки украинских ракет или беспилотников, однако подобных ударов, как с ЗАЭС, еще не было никогда.

По его словам, 11 августа в 20:20 и в 20:32 по одной из двух градирен, расположенных на станции, было нанесено два удара с помощью украинских ударных дронов, в результате чего произошел пожар. К 23:30 сотрудники МЧС смогли потушить пожар.

В связи с этим глава "Росатома" указал на то, что разница в ударах, которая составляет всего 12 минут, свидетельствует о желании Киева атаковать не только станцию, но и самих пожарных, которые приезжают на объект, как правило, в течение 5–6 минут.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее утверждал, что угрозы парового взрыва на станции после атаки со стороны ВСУ не выявлено, а радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара находится в норме. Однако, как уточнил "Росатом", градирня ЗАЭС была серьезно повреждена.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина уточнила, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения пока нет. Она добавила, что сроки восстановления будут зависеть от нанесенного в результате атаки ущерба.

