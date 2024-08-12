Директор ЗАЭС Черничук заявил, что атаковавший градирню дрон мог нести горючую жидкость

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Украинский беспилотник, который атаковал градирню Запорожской АЭС, мог нести горючую жидкость, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора станции Юрия Черничука.

Он рассказал, что 11 августа в 20:20 по московскому времени боевой дрон проник в пространство градирни через верх и сдетонировал. На основании скорости, с которой начал распространяться пожар, Черничук предположил, что беспилотник мог нести на себе "бутылки с бензином или напалмом".

Кроме того, директор АЭС назвал домыслами все утверждения о том, что в градирне якобы горели покрышки.

"Внутри нее есть пароуловители, <...> изготовлены они из пластика, который вчера был основным источником горения. Сепарационные устройства полностью выгорели, строительные и несущие конструкции подвергались воздействию огня", – подчеркнул он.

Черничук также отметил, что специалисты не выявили заметных повреждений несущих конструкций градирни. Однако экспертам еще предстоит оценить возможность ее дальнейшей эксплуатации. При этом для восстановления сепарационных устройств нужно будет провести капитальный ремонт, подчеркнул директор АЭС.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал атаку со стороны ВСУ на Запорожскую АЭС выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов. Лихачев напомнил, что на Курскую АЭС прилетали ранее обломки украинских ракет или беспилотников, однако подобных ударов не было еще никогда.

По его словам, 11 августа в 20:20 и в 20:32 по одной из двух градирен, расположенных на станции, было нанесено два удара с помощью украинских ударных дронов, в результате чего произошел пожар. К 23:30 сотрудники МЧС смогли потушить огонь.

Глава "Росатома" указал на то, что разница в ударах, которая составляет всего 12 минут, свидетельствует о желании Киева атаковать не только станцию, но и самих пожарных, которые приезжают на объект, как правило, в течение 5–6 минут.

В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что угрозы парового взрыва на станции после атаки со стороны ВСУ не выявлено, а радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара находится в норме. Однако, как уточнил "Росатом", градирня ЗАЭС была серьезно повреждена.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина уточняла, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения пока нет. По ее словам, сроки восстановления будут зависеть от нанесенного в результате атаки ущерба.