Эксперты МАГАТЭ подтвердили непричастность России к пожару на ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили тот факт, что российская сторона не причастна к пожару на градирне Запорожской АЭС. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.

Таким образом дипломат отреагировал на публикацию в некоторых СМИ фейка о том, что пожар был вызван российской стороной, которая якобы "жгла там автомобильные покрышки".

"Подобные заявления смехотворны, особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк", – подчеркнул Ульянов.

11 августа ВСУ нанесли два удара по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС. В результате произошел пожар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал данную атаку выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.

В свою очередь, Владимир Путин заявил об отсутствии реакции со стороны Запада на продолжающиеся удары Киева по Запорожской АЭС.

Позже стало известно о планах Украины атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию. Москва якобы сделала это, чтобы предпринять ответные меры и нанести удар по территории Украины ядерным оружием.