Постпред РФ Ульянов: глава МАГАТЭ может посетить Курскую АЭС "довольно скоро"

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может в ближайшем будущем посетить Курскую АЭС, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС. Ее безопасность оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны, также отметил постпред РФ.

"В последней информационной сводке Агентства подтверждена готовность Рафаэля Гросси нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации. Думается, что с учетом тревожных обстоятельств это может произойти довольно скоро", – написал Ульянов.

Ранее между Гросси и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний рассказал об ухудшающейся ситуации на Курской и Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ выразил готовность посетить Курскую АЭС и на месте оценить ситуацию.

ВСУ 11 августа нанесли два удара по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС. В результате произошел пожар. Лихачев назвал данную атаку выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.

Утром 17 августа украинский дрон сбросил снаряд на дорогу, которая проходит вдоль энергоблоков ЗАЭС. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.

Позже стало известно о планах украинских властей атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию. В связи с этим МИД РФ предупредил о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС. Министерство призвало международные организации, в частности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС.