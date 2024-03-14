Постпред РФ заявил, что МАГАТЭ должно назвать виновную сторону в атаке на объект ЗАЭС

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Постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене распространило в МАГАТЭ информацию об атаке ВСУ на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, государства – члены МАГАТЭ тоже ее получили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постпреда России Михаила Ульянова.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ должно назвать виновную сторону в случившемся, но признал, что пока оно ни разу этого не делало.

"Всегда находятся какие-то предлоги, чтобы не называть вещи своими именами", – отметил Ульянов.

По его словам, Москва не рекомендует МАГАТЭ затягивать с реакцией, тем более что экспертов агентства, находящихся на станции, свозили на место происшествия, чтобы они зафиксировали факт взрыва.

Постпред РФ считает произошедшее очень тревожным и опасным событием, так как на складе расположено большое количество дизельного топлива. Дипломат уточнил, что оно осталось в сохранности, пострадавших нет.

Утром 14 марта украинские войска атаковали объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сбросив взрывное устройство в 5 метрах от топливохранилища.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии проинспектировали место прилета. Они подчеркивали, что намерены сообщить об этом МАГАТЭ. Позднее специалисты не выявили превышений радиационного фона на ЗАЭС после обстрела ВСУ.

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