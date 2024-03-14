МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле территории ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Украинские войска атаковали объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сбросив взрывное устройство в 5 метрах от топливохранилища. Эксперты Международного агентства по атомной энергии проинспектировали место прилета, они намерены сообщить об этом МАГАТЭ, передает телеграм-канал станции со ссылкой на слова директора ЗАЭС Юрия Черничука.

"В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям", – говорится в сообщении.

Как уточнил директор станции, оборудование и персонал не пострадали. В пресс-службе ЗАЭС также указали на недопустимость таких атак. Там напомнили, что недавно на станции прошла ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторы ознакомились с возможными последствиями атак.

"Еще раз подчеркнем – атаки на станцию и объекты ее инфраструктуры недопустимы. Последствия могут быть ужасными", – отметила станция.

Кроме того, в пресс-службе указали, что в настоящее время обеспечивается полная безопасность эксплуатации станции.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что риск возникновения ЧП на Запорожской АЭС повышен из-за значительного роста активности беспилотников Вооруженных сил Украины вокруг нее. По его словам, ситуация остается неспокойной. Специалисты нейтрализуют эти дроны, добавил постпред РФ в Вене.



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