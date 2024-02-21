Фото: пресс-служба УНМ ДНР

На Запорожской АЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале станции.

"Угроз нарушений пределов безопасности нет. Высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС 330 киловольт "Феросплавная-1" на данный момент отключена. Ведутся работы по ее восстановлению", – сообщается в публикации.

Что касается радиационного фона, специалисты утверждают, что изменений в нем нет и он соответствует нормальной эксплуатации. Сейчас все блоки на станции остановлены, пять из них находятся в состоянии "холодный останов", а один – в состоянии "горячий останов".

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что ЗАЭС отключили от последней резервной внешней линии. Он уточнил, что электроснабжение теперь осуществляется через линию напряжением 750 киловольт.

До этого глава МАГАТЭ предупредил о существовании реальной угрозы ядерной аварии на Запорожской АЭС. При этом, по его словам, эксперты не увидели на Украине признаков использования ядерных материалов в военных целях. Проверка соблюдения гарантий безопасности будет реализовываться и дальше, пообещал он.