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23 января, 10:59

Политика

Мишустин поручил внимательно следить за ситуацией на Запорожской АЭС

Фото: kremlin.ru

В настоящее время необходимо внимательно следить за ситуацией на Запорожской АЭС, заявил Михаил Мишустин. Премьер-министр дал соответствующее поручение Ростехнадзору во время встречи с главой ведомства Александром Трембицким.

"Очень важно, чтобы ситуация на Запорожской атомной электростанции была под контролем. Она требует особого внимания", – приводит ТАСС его слова.

Ранее эксперты МАГАТЭ нашли новые мины на периферии территории АЭС. Там напомнили, что подобные снаряды уже находили в ноябре 2023 года.

Позже в агентстве заявили, что данная зона закрыта и недоступна для оперативного персонала станции, однако наличие снарядов на ней в любом случае не соответствует стандартам безопасности.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов объяснил, что мины, которые обнаружили эксперты МАГАТЭ по границе Запорожской АЭС, нужны для защиты от диверсантов.

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