Постпред РФ в Вене объяснил мины возле ЗАЭС защитой от диверсий

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Мины, которые обнаружили эксперты МАГАТЭ по границе Запорожской АЭС (ЗАЭС), нужны для защиты от диверсантов. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.

"Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий", – объяснил он.

Мины находятся между внешним и внутренним ограждениями ЗАЭС, а это закрытая зона для персонала станции, который туда не заходит, подчеркнул Ульянов. По его словам, мины угрожают только "крысам, воронам и диверсантам".

Он напомнил, что администрация станции сама должна определять меры по ее защите, в соответствии с конвенцией о физической защите ядерных объектов.

Также постпред вспомнил слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что важно обеспечить безопасность ЗАЭС от нападений и диверсий.

"В ноябре мины убрали. Теперь они появились вновь. Значит так надо. На сенсацию это никак не тянет", – добавил он.

Ранее эксперты агентства по атомной энергии нашли новые мины на периферии территории АЭС. Там напомнили, что мины ранее уже находили, а затем удалили в ноябре 2023 года.

В МАГАТЭ отметили, что данная зона закрыта и недоступна для оперативного персонала станции, однако наличие снарядов на ней в любом случае не соответствует стандартам безопасности агентства.

Глава ГУР Буданов признал три попытки ВСУ атаковать ЗАЭС