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Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждую неделю наносят около 150 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару в Запорожской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

По его словам, такими действиями Украина пытается создать радиационную катастрофу в Запорожской области.

"Цифра еженедельных ударов по ЗАЭС и Энергодару с использованием ударных БПЛА составляет от 70 до 150 в неделю", – отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что атаки украинских беспилотников, совершенные во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Энергодаре, являются грубым нарушением принципов ядерной безопасности. Дипломат обратила внимание, что Киев продолжает "играть с огнем", осуществляя преступные и безответственные провокации и нарушая провозглашенные принципы.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО перехватили в районе Энергодара девять беспилотников. В ведомстве назвали подобное срывом посещения ЗАЭС делегацией МАГАТЭ и провокацией с целью создания техногенной катастрофы.

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