ПВО перехватила 9 беспилотников ВСУ в районе Энергодара – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО РФ перехватили девять БПЛА ВСУ в районе города Энергодара Запорожской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники коптерного типа перехватили около 12:30 по московскому времени.

В сообщении подчеркнули, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и срыва проведения ротации сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ранее начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признался в попытках Киева атаковать и захватить Запорожскую АЭС. По его словам, спецназовцы ГУР трижды пытались пересечь Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках.

Также в МИД РФ заявили, что постоянные попытки Украины напасть на Запорожскую АЭС стали возможными благодаря поддержке стран Запада. Подчеркивалось, что РФ принимает все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности ЗАЭС.

ВСУ получило разрешение на штурм ЗАЭС – СМИ