В МИД РФ заявили, что попытки Украины напасть на ЗАЭС невозможны без поддержки Запада

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Постоянные попытки Украины напасть на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) стали возможными благодаря поддержке стран Запада. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

"Безрассудные действия Украины на ЗАЭС были бы невозможны без постоянной политической поддержки, оказываемой ей странами Запада. Именно она и внушает Киеву ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые и новые авантюры", – приводит его слова ТАСС.

Воронцов подчеркнул, что РФ принимает все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС. По его словам, именно благодаря усилиям России стало возможно обеспечение присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Он добавил, что Москва готова "и далее оказывать необходимое содействие Секретариату МАГАТЭ в этом вопросе".

Кроме того, Воронцов сообщил, что охрана станции почти каждый день нейтрализует беспилотники, запускаемыми украинской стороной с целью атак и провокаций в отношении ЗАЭС.

Ранее начальника Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признался в попытках Киева атаковать и захватить Запорожскую АЭС. По его словам, спецназовцы ГУР трижды пытались пересечь Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках. В последней из этих операций участвовали несколько сотен человек, в том числе иностранцы, уточнил он. Во всех случаях украинский спецназ был вынужден отступить под огнем российских бойцов.

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