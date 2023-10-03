ВС РФ обнаружили неразорвавшиеся снаряды ВСУ рядом с ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Вооруженные силы России во время ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нашли неразорвавшиеся иностранные снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от Запорожской АЭС. Об этом заявили в телеграм-канале Минобороны РФ.

По информации Минобороны РФ, снаряды обнаружили во время осмотра дорог в районе перехода. Они находились рядом с ЗАЭС после "систематических обстрелов со стороны ВСУ".

"Несмотря на наличие неразминированных взрывоопасных предметов, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", – отметили в ведомстве.

В составе миссии находятся четыре инспектора, которые присутствуют на станции с 1 сентября прошлого года. Их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства. По результатам встречи было решено, что РФ продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ, чтобы пресекать угрозы ЗАЭС, которые создает Украина и обеспечить нормальное функционирование станции.

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