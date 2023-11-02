В МИД РФ назвали грубым нарушением ядерной безопасности атаки Киева на Энергодар

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Атаки украинских беспилотников, совершенные киевским режимом во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Энергодаре, являются грубым нарушением принципов ядерной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"2 ноября во время плановой ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС Украина в очередной раз нарушила режим тишины и предприняла массированную атаку беспилотников на расположенный вблизи станции город Энергодар, где проживают ее сотрудники и члены их семей. Два БПЛА попали в здание гостиницы "Энергодар", – приводят ее слова на сайте МИД РФ.

Захарова обратила внимание, что Киев продолжает "играть с огнем", осуществляя преступные и безответственные провокации и нарушая провозглашенные принципы.

На фоне произошедшего МИД РФ призвал делегацию МАГАТЭ осуществить ротацию со стороны РФ. Подобное, по мнению ведомства, позволит не ставить под угрозу жизни и здоровье россиян.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО перехватили в районе Энергодара девять беспилотников. В ведомстве назвали подобное срывом посещения ЗАЭС делегацией МАГАТЭ и провокацией с целью создания техногенной катастрофы.



ВСУ получило разрешение на штурм ЗАЭС – СМИ