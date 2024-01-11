Военные РФ обеспечили безопасную ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Бойцы ВС России обеспечили безопасную организацию очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Каменское с 06:00 до 18:00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", – говорится в сообщении.

В ходе осмотра дороги на территории перехода военные РФ обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, которые остались после обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС, уточнили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что российские бойцы обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.

В состав миссии включили четыре инспектора, уточнили в оборонном министерстве. В их обязанности входит наблюдение и оценка состояния безопасности атомной электростанции. Специалисты МАГАТЭ находятся на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после визита гендиректора агентства Рафаэля Гросси на станцию, заключили в МО.

В ноябре прошлого года стало известно, что украинские войска каждую неделю наносят порядка 150 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару в Запорожской области. Как уточнил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник, подобными действиями Киев стремится создать радиационную катастрофу в регионе.

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