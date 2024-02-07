Гросси высоко оценил усилия, направленные на безопасность ЗАЭС

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам визита на Запорожскую атомную станцию положительно оценил действия, направленные на организацию безопасной деятельности ЗАЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Росатома".

"Рафаэль Гросси подчеркнул в ходе визита, что основная совместная задача – обеспечение ядерной безопасности и защищенности ЗАЭС. И он положительно оценивает совместные усилия, направленные на это", – следует из сообщения.

В конце января Гросси заявил о существовании реальной угрозы ядерной аварии на Запорожской АЭС. Однако, продолжил он, специалисты МАГАТЭ не увидели на Украине признаков использования ядерных материалов в военных целях.

Глава агентства также заявил, что проверка соблюдения гарантий безопасности будет реализовываться и дальше.

Как в прошлом году отмечал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, МАГАТЭ начинает более адекватно говорить о работе по обеспечению безопасности АЭС. По его словам, в информационных сводках и докладах агентства теперь числятся более справедливые данные.

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